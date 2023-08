Forças de Segurança apreendem 20 quilos de drogas em Rodrigues Alves

Na manhã desta terça-feira (29) as forças de segurança que englobam a Polícia Militar, Civil e Federal realizaram uma apreensão de drogas, totalizando 20 quilos de Shank, na cidade de Rodrigues Alves, situada no Vale do Juruá, interior do Acre.

No âmbito da “Operação Hórus”, que tem por objetivo combater de forma incisiva o tráfico de drogas e outros crimes relacionados, as equipes policiais realizaram uma abordagem a um veículo suspeito. Durante a revista, os agentes encontraram uma quantia substancial de droga, identificada como 20 quilos de Skank, uma variedade de maconha com alto teor de THC.

A ação coordenada resultou na detenção de duas pessoas que estavam no veículo alvo da operação. Após receberem voz de prisão, os indivíduos foram conduzidos às autoridades competentes e posteriormente encaminhados à Delegacia da Polícia Federal localizada em Cruzeiro do Sul, onde ficarão sob custódia enquanto as investigações prosseguem.