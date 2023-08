Às margens do rio Envira, centenas de pessoas aproveitam o Festival de Praia em Feijó. Famílias com crianças, idosos e amigos se reuniram para tomar banho e curtir na areia.

O ContilNet esteve no Festival de Praia no segundo dia do Festival do Açaí e registrou quem marcou presença na diversão garantida que é a praia.

Confira fotos de Juan Diaz para o ContilNet: