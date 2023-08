Na noite do último sábado (19), a segunda noite do Festival do Açaí 2023, aconteceu o desfile do concurso Garota do Açaí.

No concurso, 10 meninas participaram e desfilaram com trajes de banho e trajes de gala. O público assistiu o desfile, aplaudiu e torceu por suas favoritas. O ContilNet registrou os melhores momentos do desfile.

Confira as fotos de Juan Diaz: