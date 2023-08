Frank Aguiar diz estar parecido com Brad Pitt após harmonização facial

Frank Aguiar deixou claro que gostou de sua transformação radical e até chegou a se comparar com ninguém menos que o astro de Hollywood Brad Pitt. Nessa quinta-feira (3/8), o cantor cortou os longos cabelos e mostrou o resultado de sua harmonização facial.

“Agora eu estou exibido. Vocês pediram, eu respeitei. Trinta anos de cabelo cumprido, paguei minha promessa. Novo ciclo. Estou bonito, parecendo com Brad Pitt e carinha de 33 anos”, disse Frank Aguiar em seu Instagram.

Mudança de Frank Aguiar

Frank Aguiar surpreendeu ao mudar completamente o seu visual. Isso porque o artista mostrou o resultado de sua harmonização facial no Fofocalizando (SBT) dessa quinta e cortou os cabelos, sua marca registrada.

O artista fez uma enquete em suas redes sociais e questionou se deveria cortar o cabelo. Com o resultado, o artista decidiu mudar o visual e diminuiu as madeixas ao vivo no programa.