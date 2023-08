Friale alerta para chegada de frio e temporais; ventos podem passar de 60km/h

O meteorologista Davi Friale fez um alerta para chuvas intensas e temporais em Rio Branco, no site O Tempo Aqui. Segundo Friale, a partir do próximo domingo (13) uma friagem de intensidade moderada chega ao Acre.

No entanto, as chuvas intensas e generalizadas e a alta probabilidade de temporais, com ventanias e raios, que poderão causar transtornos à população entre sexta-feira e domingo.

“Estimamos chuvas fortes, entre 40 e 80mm, neste fim de semana, nos vales dos rios Acre, Iaco, Abunã e Purus, mas poderá chover forte também nos vales do Tarauacá e Juruá. Em Rio Branco, as chuvas mais intensas deverão ocorrer no sábado e no domingo”, diz.

O meteorologista alerta ainda para a possibilidade de ventos fortes, cujas rajadas poderão passar de 60km/h, junto com as chuvas intensas.

Frio chegando

“Como já vínhamos informando desde a última segunda-feira, uma onda de frio polar, de intensidade média, chegará ao Acre na noite do próximo sábado, dia 12 de agosto, provocando mais uma típica friagem na Amazônia Ocidental”, escreveu o mago em seu site.

Assim, o próximo domingo será com tempo frio, céu encoberto e ventos intensos, principalmente no leste e no sul do Acre, onde ficam, entre outras, as cidades de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira. Nestas cidades, a maior temperatura, durante a tarde, deverá ficar abaixo de 24ºC, porém, com sensação térmica inferior, devido aos fortes ventos que estarão soprando.

Ao amanhecer dos dias seguintes, pelo menos até a próxima quarta-feira, dia 16 de agosto, as temperaturas mínimas vão oscilar entre 14 e 17ºC, no leste e no sul do estado, e entre 18 e 21ºC, na região do vale do Juruá.