Frio chegando: Acre terá nova queda nas temperaturas ainda nesta semana; veja

A capital Rio Branco registrou nesta segunda-feira (7) um recorde na temperatura. Os termômetros marcaram 36,3ºC, a mais alta de 2023. As previsões do meteorologista Davi Friale, apontam que esta semana terá ainda mais calor e com possibilidade de novos recordes de calor na capital e no interior.

Porém, é no final de semana que as temperaturas deverão cair no Acre.

Entre sexta-feira (11) e domingo (13), o estado terá alta probabilidade de ocorrência de chuvas fortes, com raios e ventanias. Isso deverá ocorrer por conta da chegada, na noite de sábado (12), de uma onda de frio polar, que caracteriza mais uma friagem típica no Acre.