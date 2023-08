Funcionando como rede de apoio, Aquiri Valley reúne diversas startups na Expoacre

O galpão do Sebrae na Expoacre 2023 trouxe a Aquiri Valley, que é um espaço que reúne diversas startups acreanas, entre elas a Review+.

Shirley Marçal, que é CEO da Review+, explicou que a Aquiri Valley é uma comunidade do Acre com todas as startups dos municípios e da capital.

Segundo Shirley, o Sebrae tem um programa de aceleração que identifica essas startups e ele acelera, ou seja, ele dá todo o suporte em questão de conteúdo, de cursos e de mentorias para que as startups desenvolvam a sua ideia de negócio.

“Hoje eu participo com a Review Mais, que é minha startup, é uma startup que trabalha com cálculos corretos de ICMS sobre compras de mercadoria. Então, todo mundo que compra a mercadoria paga ICMS e a grande maioria dos empresários pagam de forma errada. A Review+ vem trazer o cálculo correto, evitando o desperdício de recursos”, explicou.

Em 2019, a Review+ participou da pré-aceleração do Sebrae e foi a vencedora. “Hoje nós temos um grupo de WhatsApp que reúne todas essas startups e nós fazemos sempre encontros quando tem editais, nós fazemos e chamamos a comunidade para poder fazer essa divulgação”, destacou.

“Na última terça-feira, nós tivemos aqui reunidos, nós confeccionamos uma blusa da Aquiri Valley e todas as startups que estão no grupo e as que não estão vieram aqui e participaram de uma que que é o Meet Up, que é uma reunião, onde a gente prova ideias, nós tivemos o pessoal da AB Startup que é a Associação Brasileira de startups do Brasil. Então, hoje nós temos uma acriana na AB Startup e ela veio falar do Inovativa”, disse.

De acordo com ela, o Sebrae promove a pré-aceleração no Lab da Universidade Federal do Acre (Ufac) atualmente, que funciona de segunda a sexta-feira. “Lá nós estamos com 48 ideias e soluções, que venham contribuir com o desenvolvimento do Acre e do Brasil”, finalizou.