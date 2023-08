A segunda noite de Festival do Açaí 2023, que acontece neste sábado (19), registra grande público no Parque de Eventos. Neste sábado, acontece o concurso da Garota Açaí 2023 e show da banda Companhia do Calypso.

O ContilNet, Sans Filmes e TV Rio Branco fazem transmissão através do YouTube do ContilNet e pelo canal 8.1.

Veja as fotos de Juan Diaz para o ContilNet: