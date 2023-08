Neste domingo (20), o movimento foi intenso na praia em Feijó, município do interior do Acre. Diversos feijoenses e turistas estão na cidade para o Festival do Açaí.

Muitas famílias se reuniram em barracas e cadeiras de praia para aproveitar a praia às margens do rio Envira. O ContilNet está fazendo a transmissão de todo o Festival e esteve, neste domingo, na praia.

Veja fotos de Juan Diaz para o ContilNet: