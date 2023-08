Galvez e Santa Cruz vencem duelos pelo campeonato estadual

As equipes do Galvez e do Santa Cruz conquistaram vitórias na tarde desta sexta, 4, no Florestão, em jogos válidos pela primeira fase do Campeonato Estadual Sub-17. O Galvez bateu o Rio Branco por 2 a 0 e o Santa Cruz venceu o Andirá por 5 a 0.

Galvez 100%

O Galvez aproveitou a melhor qualidade técnica logo na primeira etapa quando abriu 2 a 0 no marcador com gols do meia Bruno Henrique. Na segunda etapa do confronto, o Rio Branco ainda tentou equilibrar o jogo, mas o Imperador confirmou uma vitória merecida.

Diferença do trabalho

O Santa Cruz mostrou, mais uma vez, muita qualidade no trabalho coletivo e com 14 minutos de jogo vencia o confronto por 2 a 0 e terminou o primeiro tempo goleando por 4 a 0.

“Ainda precisamos evoluir mais para termos a possibilidade de lutar pelo título. Estamos errando muitos passes”, comentou o técnico Léo Raches.

Próximos jogos

Atlético x Independência

Vasco x São Francisco

Na terça, 8, a partir das 14h45, no Florestão