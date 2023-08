Galvez enfrenta Porto Velho buscando avançar na Copa do Brasil

Galvez e Porto Velho fazem nesta quinta, 17, a partir das 15 horas (hora Acre), no estádio Aluízio Ferreira (Aluizão), na capital de Rondônia, um dos duelos da primeira fase da Copa do Brasil Sub-20. As duas equipes precisam ganhar para conquistar a classificação e se o jogo terminar empatado, a vaga vai ser decidida nas cobranças de penalidades.

Velocidade pelos lados

O técnico Kinho Brito montou uma equipe para marcar forte no meio-campo e jogar em velocidades pelas extremas.“Precisamos ter uma excelente estratégia para voltar com a classificação. Estou bem confiante”, comentou o treinador.

Velho conhecido

O Porto Velho realizou um bom investimento para jogar a Copa do Brasil e uma das suas “armas” é o atacante Alifi, ex-Sena Madureira. “Temos um time com bastante qualidade. Sabemos das dificuldades, mas podemos avançar”, disse Alifi.

Quem passar

Quem passar no Aluizão vai enfrentar o vencedor de Sampaio Corrêa e São Paulo, do Amapá. Os dois times se enfrentam nesta quinta, às 13 horas (hora Acre), no estádio Castelão, em São Luís, no Maranhão.