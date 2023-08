Galvez inicia semana importante de preparação para estreia

O elenco do Galvez inicia nesta segunda, 7, às 15 horas, no José de Melo, uma semana importante de preparação visando o confronto de estreia na Copa do Brasil Sub-17.

O Imperador vai enfrentar o Porto Velho no próximo dia 17 na capital rondoniense.

“Essa será a nossa última semana cheia de treinamentos. A ideia é melhorar o condicionamento físico e definir os titulares”, comentou o técnico Kinho Brito.

Time ofensivo

Kinho Brito ainda não definiu, mas pela primeira semana de treinos o Imperador deve ter um time ofensivo na estreia da Copa do Brasil. O Galvez precisa vencer para conquistar a vaga. Se o jogo terminar empatado, a definição do classificado será nas cobranças de penalidades.

Definir programação

Segundo Kinho Brito, a programação do embarque para Porto Velho será definida nesta semana.