Galvez programa dois amistosos antes da estreia na Copa do Brasil

O Galvez fará dois amistosos na quinta, 10, e na sexta, 11, no José de Melo, e o técnico Kinho Brito vai definir os titulares para a estreia na Copa do Brasil Sub-20. O duelo contra o Porto Velho será na quinta, 17, na capital de Rondônia.

“Temos uma base bem definida e esses dois treinamentos serão fundamentais para os ajustes. Vamos ter um compromisso difícil e por isso é fundamental tomar as decisões certas”, comentou o treinador.

Fechar programação

Somente após o amistoso de sexta, a comissão técnica do Imperador decidirá a programação do fim de semana. Contudo, os atletas devem ganhar um período de descanso.

Elenco completo

Com o retorno do atacante Joãozinho aos treinos, o elenco do Galvez ficou completo para a reta final de preparação. “Vamos precisar de todos contra o Porto Velho. É a nossa última competição da temporada e a meta é realizar uma grande campanha”, afirmou Kinho Brito.