Galvez sofre goleada e é eliminado da Copa do Brasil

O Galvez foi goleado pelo Porto Velho por 4 a 1 na tarde desta quinta, 17, no estádio Aluízio Ferreira (Aluizão), na capital de Rondônia, e foi eliminado da Copa do Brasil Sub-20.

O Porto Velho vai enfrentar o Sampaio Corrêa, do Maranhão, na segunda fase. Os Bolivianos venceram o São Paulo, do Amapá, por 1 a 0 no Castelão, em São Luís, no Maranhão.

Poderia ter sido pior

O Galvez abriu o placar com o meia Thalis, cobrando falta, mas ainda no primeiro tempo levou a virada e foi para o intervalo perdendo por 3 a 1. No segundo tempo, o Porto Velho ampliou e o atacante Patrick ainda perdeu várias oportunidades. A derrota poderia ter sido pior.

Temporada abaixo

O Galvez começou a temporada sonhando com grandes campanhas. Contudo, o Imperador foi eliminado na primeira fase da Copa São Paulo, não chegou à final do Estadual e fechou 2023 sendo goleado na Copa do Brasil.

Trabalho ameaçado

Sem calendário no profissional e também cotas, o Galvez pode perder atletas importantes da base para a próxima temporada. A sequência do trabalho do técnico Kinho Brito no clube também não é uma certeza.