Ganhador do Nobel da Paz, indiano Kailash Satyarthi visita Lula

Ganhador no Nobel da Paz, o ativista indiano Kailash Satyarthi visitou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta quarta-feira (2/8), no Palácio do Planalto. Quando estava preso em Curitiba, em virtude da Operação Lava Jato, o petista recebeu a visita do ativista pela primeira vez. O encontro não estava na agenda oficial.

“A primeira vez que encontrei Kailash Satyarthi, eu era ex-presidente e ele ainda não era Nobel da Paz. Outra vez, ele já era Nobel e me visitou na prisão”, disse Lula no Twitter.

“Hoje, tive a honra de encontrá-lo na Presidência da República para pensar ideias por uma campanha internacional por trabalho decente, contra o trabalho infantil e por um mundo menos desigual”, prosseguiu.

Kailash Satyarthi recebeu o prêmio junto com a paquistanesa Malala Yousafzai, em 2014, por arriscar sua vida no trabalho de proteger crianças da escravidão, do extremismo e do trabalho infantil.