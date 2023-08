Gianecchini diz que sofreu mais com Laços de Família do que com câncer

Reynaldo Gianecchini fez algumas revelações polêmicas durante uma conversa com o ex-BBB Rodrigo Mussi. O ator contou que teve mais problemas no período em que esteve no ar como protagonista de Laços de Família do que quando enfrentou um câncer.

Ele explicou que o estado mental interfere diretamente na forma como se lida com as situações. “Acho sempre difícil quando a cabeça está bagunçada. Quando a cabeça está legal, você pode estar vivendo a história mais cabeluda, mas passa bem, como a história do câncer que eu tive. Eu estava tão bem de cabeça, que estava tão entregue para viver aquele processo, que não foi tão cabeludo. Me sentia bem durante o processo todo”, exemplificou na entrevista para o Café com Mussi.

O ator então abriu o coração e lembrou de fases da vida que o desestruturam muito. “Laços de Família foi um sucesso incrível, mas ninguém imagina como foi difícil para mim. Minha vida virou para outro lugar, virei pessoa pública e era um ator inexperiente, fazendo uma coisa daquela envergadura. Minha cabeça estava zoada”, detalhou.