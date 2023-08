Gladson anuncia premiação de R$ 10 mil para vencedora do Garota Açaí

O governador Gladson Cameli (Progressistas) compareceu à primeira noite do tão aguardado Festival do Açaí, que teve início nesta sexta-feira (18), em Feijó, interior do Acre. O evento, que celebra uma das iguarias mais apreciadas da região, também traz consigo a competição anual do concurso Garota Açaí, que promete agitar os dias 18, 19 e 20 de agosto.

A presença ilustre do Chefe do Executivo adicionou brilho à noite de abertura do festival, onde ele também teve a honra de anunciar uma premiação significativa para a vencedora do concurso Garota Açaí 2023. A felizarda que conquistar o título levará para casa um prêmio de R$ 10 mil, um reconhecimento mais que merecido pelo talento e beleza das participantes.

A realização do concurso Garota Açaí é fruto dos esforços da Prefeitura de Feijó, e sua execução e organização são coordenadas por Elder Braga, um nome já consagrado que possui mais de quinze anos de experiência na produção de eventos dessa natureza. A expectativa é alta para mais uma edição do concurso, que se tornou um marco na agenda cultural da cidade.

A programação deste ano promete ser diversificada e envolvente, estendendo-se ao longo de três dias. O evento teve sua abertura na sexta-feira, com um desfile de apresentação das jovens participantes do concurso. Entretanto, o momento de maior expectativa está reservado para o sábado (19), quando ocorrerá o desfile oficial das candidatas, trazendo à passarela trajes de banho e trajes de gala.

