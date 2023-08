Gladson Cameli lamenta morte do empresário George Pinheiro: “perda irreparável”

O governador Gladson Cameli (Progressistas) usou as redes sociais na noite desta quarta-feira (24) para lamentar a morte do empresário George Teixeira Pinheiro, que faleceu aos 73 anos, vítima de câncer.

O Chefe do Executivo destacou legado de amor e dedicação ao empreendedorismo no Acre de George Pinheiro. “Neste momento de profunda dor, rogo ao nosso Deus que dê o conforto e consolo necessário aos familiares, em especial seus filhos Fabrício e Fabíola, e amigos enlutados por esta perda irreparável”, expressou o governador.

Natural de Boca do Acre, no Amazonas, George Pinheiro desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento da capital acreana, sendo reconhecido por sua visão e determinação na expansão do setor hoteleiro. Sua abordagem inovadora não apenas trouxe uma contribuição significativa para a economia local, mas também proporcionou oportunidades de emprego e fontes de renda para inúmeras famílias.

Além de suas realizações no mundo dos negócios, George Pinheiro também fez sua marca na esfera pública. Ele serviu como ex-secretário estadual de Fazenda, demonstrando sua dedicação ao progresso econômico e financeiro do estado. Sua liderança também se estendeu ao cenário internacional, como ex-governador do Rotary International no Distrito 4720, o maior do mundo, onde sua influência positiva reverberou em diversos projetos de cunho humanitário.