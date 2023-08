Gladson Cameli recebe delegação acreana campeã de torneio internacional de natação

No dia 4 de agosto, 38 atletas acreanos da natação partiram para Porto Maldonado, no Peru, para participar da primeira Copa Polpebra, que reúne esportistas brasileiros, peruanos e bolivianos. A competição aconteceu entre os dias 5 e 6 deste mês, na Piscina Municipal de Puerto Maldonado.

Com apoio do governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte (SEE), os atletas tiveram à disposição um ônibus para o translado até a cidade peruana.

O governador Gladson Cameli recebeu a delegação com seis atletas na Casa Civil e parabenizou o sucesso na competição.

“Quero continuar incentivando e promovendo o esporte no nosso Acre. Podem contar comigo e não desistam, pois juntos vamos conquistar ainda mais”, destacou.

“Essa copa foi uma idealização nossa com as federações peruanas e bolivianas. Foi um sucesso gigantesco. Tivemos a participação de 26 federações, somando os três países. Do Brasil estiveram presentes Acre e Rondônia, e o nosso país foi campeão da competição, totalizando 230 medalhas. Agradeço ao governador Gladson Cameli e ao secretário Aberson Carvalho, que nos ajudaram bastante”, disse Ricardo Sampaio, presidente da Federação Aquática do Estado do Acre.

O melhor índice técnico (melhores atletas da competição) também ficou com dois acreanos. Um desses, Pedro Henrique Ramirez, de 14 anos, conta a sua incrível experiência. “Treinamos muito e conseguimos voltar com várias medalhas de lá [Peru]. Consegui também o melhor índice técnico, que comprova que me esforcei muito”, disse.

“Foi uma competição com um nível alto. Nossa delegação era muito boa e os destaques desse torneio são acreanos, então os resultados são positivos”, frisou o técnico Hélio Guimarães.

O resultado desses jovens já é histórico para o Acre, pois mostra todo o potencial esportivo do estado.

“A natação é um esporte que traz benefícios. Aprendi, quando jovem, os valores e a disciplina que traz o esporte. Levar oportunidades para a juventude é muito importante”, disse Gustavo Moretti, pai de um dos atletas.