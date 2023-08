Cameli desabafa sobre ocupação no Irineu Serra e critica adversários por “politicagem”

Durante a solenidade de entrega de revitalização do prédio da Radio Difusora em Feijó, o governador Gladson Cameli (Progressistas) se pronunciou sobre a desocupação no bairro Irineu Serra, que aconteceu nesta semana.

Gladson disse que irá se pronunciar no momento certo, mas o que é determinado pela justiça, “não se discute, cumpra-se”. O governador explicou que não é favor de nada que seja irregular. “Eu estou para cumprir com o que está no meu juramento, que é cumprir o que está na Constituição”, disse.

Cameli explicou que o posicionamento dele deve acontecer em breve, pois há adversários políticos fazendo “politicagem em cima da desgraça dos outros” e não irá compactuar com isso.

“E eu estou falando da classe política, estou mandando recado direto. Lamento esses episódios, mas eu não posso consertar o mundo em 4 anos e meio, não posso consertar aquilo que vem a décadas em uma situação, mas sou homem para enfrentar problemas, falar verdade e olhar no olho das pessoas. Tenho aguentado calado esses dias e não vou me curvar”, disse.

Gladson finalizou afirmando que irá contar a história desde o ano passado e vai se posicionar a partir da semana que vem. “Quem cala consente e eu não vou consentir com o que está errado”, finalizou.