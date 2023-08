Gladson diz que não está focado nas eleições 2024 e pede que “Alysson e Bocalom se resolvam”

Em entrevista ao ContilNet na noite desta quarta-feira (02) o governador Gladson Cameli (Progressistas) abordou a situação da sigla que vive uma indefinição acerca dos rumos para as eleições de 2024.

Com Bocalom no partido e Alysson Bestene se colocando como pré-candidato, Gladson falou sobre a disputa dentro do Progressistas pela candidatura à Prefeitura de Rio Branco no ano que vem. A vice-governadora Mailza Assis reforçou que Cameli será o responsável por definir os caminhos do partido na corrida pela capital.

Ao comentar a situação do atual prefeito Tião Bocalom, que busca a reeleição, e do secretário de Governo, Alysson Bestene, Cameli declarou que os dois precisam se resolver e que enxerga o cenário da disputa com muita naturalidade. “Alysson e Bocalom: se resolvam. Tenho muita coisa pra mim fazer”, ironizou.

“Não aposte que nesse momento eu tô focado em eleição, porque é a coisa que nem se passa pela minha cabeça. Não tô com demagogia. Estou focado nas nossas obras. Tô louco pra ver as máquinas trabalhando, roncando, iniciando os viadutos”, acrescentou o governador.