Gladson entrega 800 títulos de regularização fundiária em Cruzeiro do Sul

O governador Gladson Cameli participou, nesta terça-feira (29), em Cruzeiro do Sul, da entrega de 800 Títulos Definitivos por meio do Programa Minha Terra de Papel Passado para moradores das Vilas Santa Luzia e Lagoinha e Conjunto Mâncio Lima.

No evento, o governador também assinou a ordem de serviço para ampliação da Escola Integral Craveiro Costa.

O Programa Minha Terra de Papel Passado foi criado como um esforço para abordar a questão fundiária no Acre e fornecer diretrizes para uma solução duradoura. A regularização fundiária, tanto em áreas urbanas quanto rurais, é uma prioridade do governo, visando oferecer segurança jurídica aos proprietários, melhorias urbanas e desenvolvimento econômico sustentável.

Além dos beneficiados, o evento na quadra Poliesportiva Estevão Silva, contou com a presença da vice governadora Mailza Gomes, prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, da presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Regina Ferrari, corregedor-geral da Justiça, desembargador Samoel Evangelista, presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Luiz Gonzaga, deputado estadual Nicolau Júnior, bispo Dom Flávio Giovanele, secretário de Educação do Acre, Aberson Carvalho, vereadores e várias outras autoridades.