Como prometido, o governador Gladson Cameli entregou nesta segunda-feira (7) o carro zero para o vencedor do rodeio em touros da Expoacre 2023.

Elias Paulino conquistou o primeiro lugar e no momento da premiação, na noite do último domingo (6), foi pego de surpresa ao saber do próprio Cameli que ganharia um carro modelo Ônix, novo.

A entrega do prêmio foi realizada no Palácio Rio Branco, onde o governador entregou a chave do veículo nas mãos do peão.