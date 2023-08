Globo vai transmitir Campeonato Alemão; veja

A Bundesliga fechou acordo com a Globo nesta quarta-feira (16) para a transmissão do Campeonato Alemão na temporada 2023/2024. Serão dois jogos por rodada, exibido no SporTV, o canal esportivo da emissora, a partir do próximo fim de semana. Ao todo, o acordo contempla 68 jogos por temporada.

Os primeiros jogos já estão definidos. O SporTV começará os trabalhos com Werder Bremen e Bayern de Munique, que acontece na sexta-feira (18), às 15h30. A narração de Gustavo Villani, com comentários de Grafite e Lédio Carmona.

No sábado, às 10h30, é a vez de Bayer Leverkusen e RB Leipizig entrarem em campo. O comando da transmissão é de Jader Rocha, com as análises de Pedrinho e Cabral Neto.

Além do acordo com a Globo para exibição no SporTV, a Bundesliga já tem três acordos para o mercado brasileiro. No digital, os canais Cazé TV e Goat vão mostrar três jogos por rodada ao todo. O Nosso Futebol, disponível em operadoras como Claro e Sky, vai mostrar mais uma partida.

A Disney chegou a negociar os direitos de transmissão para a TV por assinatura, mas o negócio não saiu por divergências entre as duas empresas.