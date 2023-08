Gol se propõe a apresentar saída para crise área no Acre durante reunião em Brasília

O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), Jorge Viana se reuniu com o CEO da Companhia Aérea Gol, Celso Ferrer e afirmou ter feito um apelo a ele sobre a situação que o Acre vive, chamado de “crise áerea”, pela escassez de vagas nos voos e preços de passagens.

“Eu estou fazendo um apelo a ele tendo em vista a situação que a gente vive no Acre, nessa região da Amazônia, as pessoas tendo que ir de ônibus para Porto Velho, não tem passagem de avião para ir e nem vir, mas todos temos que nos mobilizar nesse sentido. Estou fazendo um apelo a ele. A Gol tem nos servido com voo até Cruzeiro do Sul e para o Acre, e faço o apelo para que possa estudar uma maneira de aumentar isso, essa oferta. Só não dá para população ficar sem o direito constitucional de ir e vir”, disse em vídeo.

Celso Ferrer afirma que a Gol foi a primeira companhia aérea a voar em todas as capitais do Brasil e foi desta maneira que chegou em Rio Branco e agora também faz voos para Cruzeiro do Sul. “Somos amigas do Acre e do povo acreano, e eu me comprometo de estudar a fundo agora um incremento de oferta na região”, disse.

Jorge Viana complementou que sempre esteve atento com o tema e lutou por passagens com preços mais justos e por maior frequência de voos. “Lamento que, agora, estamos vivendo essa situação em que as pessoas não têm o direito de ir e vir, algo garantido pela Constituição. Acredito que todos devem se mobilizar para ajudar nesse momento. Espero que as autoridades e aqueles com mandato no Acre façam sua parte, acompanhando, cobrando e também oferecendo ajuda, para que o nosso estado tenha uma maior oferta de voos. Assim, a população não precisará pegar ônibus para outros estados apenas para poder voar. A garantia do direito básico de ir e vir deve ser para todos”, finalizou.