Gol vai disponibilizar voos diurnos entre Rio Branco e Brasília a partir de novembro

Em um vídeo divulgado na noite desta quinta-feira, 31, o presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Jorge Viana, trouxe uma notícia animadora para os acreanos que vem enfrentando problemas na busca de viagem entre Rio Branco e Brasília. Segundo ele, a Gol Linhas Aéreas está programando o retorno de voos diurnos nessa rota a partir do mês de novembro deste ano.

A informação foi revelada após um encontro ocorrido no início de agosto entre o presidente da Gol, Celso Ferrer, e representantes da ApexBrasil, cujo foco era discutir a expansão das rotas aéreas para o Acre. De acordo com Jorge Viana, os voos estão programados no dia 2 de novembro.

A rota prevê um voo saindo de Brasília às 8h30 da manhã com destino a Rio Branco, além de um voo de retorno saindo da capital acreana às 14h25 com destino a Brasília. A operação está planejada para ocorrer durante três dias da semana.