Gonzaga e Nicolau cumprem agendas em municípios e prestigiam abertura da Expoacre Juruá

O presidente e o primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputados Luiz Gonzaga e Nicolau Júnior, cumpriram agendas na cidades de Rodrigues Alves, Mâncio Lima e Cruzeiro do Sul na quarta-feira (30).

Em Rodrigues Alves, os parlamentares participaram da entrega de kits escolares a alunos do ensino médio e assinatura de ordens de serviço para reforma de escolas e delegacia da cidade.

Já em Mâncio Lima, os deputados, acompanhados do governador Gladson Cameli, prestigiaram a entrega do Centro Integrado de Segurança Pública do município.

Gonzaga parabenizou o governador pelos investimentos na segurança e educação do estado e aproveitou para colocar a Aleac à disposição para trabalhar em prol do povo acreano.

“A entrega desse material escolar e tablets vai contribuir com a educação e preparar os alunos para o mercado de trabalho. Quero destacar também que a reforma da delegacia é essencial para garantir aos moradores segurança de qualidade. O Estado pode contar com a Aleac para trabalhar em parceria buscando melhorias para o povo”, disse.

Já à noite, Gonzaga e Nicolau acompanharam o governador na solenidade de abertura da Expoacre Juruá, em Cruzeiro do Sul.

“Tenho certeza que a feira será um grande sucesso. Quero parabenizar o governo e a Prefeitura de Cruzeiro do Sul que estão trabalhando pelo desenvolvimento da nossa região. A Expoacre Juruá vai movimentar a economia e gerar emprego e renda”, disse.

Nicolau Júnior parabenizou o governador pelo empenho em realizar uma das maiores feiras que Cruzeiro do Sul já sediou.

“O governador Gladson está de parabéns assim também como os secretários que se dedicaram a realizar esse feira que já está movimentando o turismo e economia local”, disse Nicolau.

O governador afirmou que a Expoacre Juruá inicia a maior edição de sua história.

”Este é um evento grandioso, e feito com muito zelo ao povo querido do Juruá. Muitas mãos se dedicaram e fizeram o melhor possível para levantar esta estrutura, que está recebendo tão bem cada visitante. Só tenho gratidão aos envolvidos, e aproveitem a festa, que será um grande sucesso”, afirmou o chefe poder Executivo estadual.