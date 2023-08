Gonzaga e Nicolau participam da entrega de 800 títulos definitivos em Cruzeiro do Sul

O presidente e o primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputados Luiz Gonzaga e Nicolau Junior, participaram juntamente com o governador Gladson Cameli da solenidade de entrega de 800 títulos definitivos em Cruzeiro do Sul, nesta terça-feira (29).

A entrega dos títulos faz parte do programa Minha Terra de Papel Passado, executado pelo Instituto de Terras do Acre (Iteracre), através da presidente do órgão, Gabriela Câmara. O programa tem como objetivo regularizar o maior número de imóveis no Acre e garantir aos acreanos acesso a linhas de créditos junto aos bancos e regularizar a arrecadação de IPTU.

Gonzaga parabenizou o governador e a presidente do Iteracre pela entrega dos 800 títulos definitivos para moradores dos bairros Mâncio Lima, Lagoinha e Santa Luzia. O presidente da Aleac também destacou que a entrega dos títulos aos cruzeirenses é um sonho antigo.

“Este é um momento muito importante, pois a regularização fundiária é um problema não somente no Acre, mas em toda a Amazônia. E o governo de Gladson Cameli, juntamente com o Tribunal de Justiça, fazem um trabalho importante de dar ao cidadão o documento de sua terra. Os moradores esperavam esse momento por muitos anos”, disse.

Gonzaga destacou ainda que a Aleac está à disposição para trabalhar para que a regularização fundiária chegue também aos produtores rurais do Acre. “A Aleac está pronta para fazer as alterações que forem necessárias para fazer com que esse programa cresça e também chegue no campo. Estivemos no Alto Acre em uma audiência pública e vimos a dificuldade dos produtores de conseguirem linhas de créditos por não terem a documentação das suas terras. Para o Acre desenvolver é necessário que haja regularização fundiária”, afirmou.

O primeiro-secretário Nicolau Junior parabenizou Gladson Cameli por dar ao povo acreano a alegria de ter a documentação de suas terras. “O governo do Estado está de parabéns pela iniciativa de dar ao povo a dignidade de ter a documentação de suas terras e casas. Isso demonstra a responsabilidade e amor que o governador tem pelo nosso estado”, disse.

O governador Gladson Cameli afirmou que sua função como governador é garantir ao povo seus direitos básicos como acesso a moradia e documentação dos seus imóveis. “Fico feliz em ver o sorriso no rosto de pessoas que aguardaram por anos para ter o título definitivo de suas casas. Hoje estamos realizando o sonho de 800 famílias, mas ainda temos muito a fazer”, disse o governador.