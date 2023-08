Governo anuncia reforma da Biblioteca Marina Silva, Palácio Rio Branco e outras obras

O secretário de Obras do Estado, Ítalo Lopes, aproveitou a entrevista concedida ao ContilNet durante a cobertura da Expoacre 2023, nesta quinta-feira (3), para anunciar as obras que deverão ser revitalizadas em breve pelo governo.

Uma das obras consideradas as mais importantes do governo Gladson Cameli, a construção da nova Maternidade de Rio Branco já está mais próxima do que nunca. “Amanhã [sexta-feira (4)], nós já assinamos a ordem de serviço, então semana que vem, quem passar pela Amadeu Barbosa já vai ver a obra acontecendo”.

A segunda fase da obra já terá também edital publicado, e terceira fase, está incluída no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), programa do Governo Federal. Ainda no PAC, também será anunciado pelo presidente Lula, segundo o secretário, R$ 900 milhões para a BR-364 e mais. “A tão sonhada ponte de Rodrigues Alves também vai ser cravada”, disse.

Abandonada há alguma tempo, a biblioteca Marina Silva, no centro de Rio Branco, deverá ter reforma iniciada ainda no segundo semestre de 2023. “A nossa vice-governadora, quando era senadora, destinou emenda para reforma da Biblioteca. Nós temos esse recurso em caixa, aprovado pela Caixa Econômica Federal, ainda esse mês teremos a liberação e começa o processo licitatório”.

Ítalo aproveitou para anunciar também a revitalização do Teatrão, na Vila Ivonete, ainda no segundo semestre e do Palácio Rio Branco, prevista para iniciar até o final do ano.