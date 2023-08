Governo convoca aprovados no processo seletivo da Educação; veja lista

O Governo do estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (SEAD) e a Secretaria de Estado de Educação e Esporte (SEE), publicou no Diário Oficial do Estado (DOE), a convocação para a entrega de documentos e assinatura de contrato para professor.

Os convocados foram aprovados no processo seletivo simplificado nº 001/2023 SEAD/ SEE, de 24 de março de 2023.

Para a entrega de documentos, os candidatos devem comparecer até o dia 04 de setembro de 2023, das 07h30min às 13h30min, em um Núcleo de Educação, nos municípios indicados no DOE.

A lista completa de documentos está relacionada no Diário, juntamente com os nomes dos candidatos convocados e endereções para entrega de documentação. Confira: