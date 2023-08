Governo cria chamamento para credenciamento de empresas para programa habitacional

Com o foco na execução de projetos habitacionais no estado, o governo do Acre, por intermédio da Secretaria de Habitação e Urbanismo (Sehurb), divulgou nesta sexta-feira, 18, no Diário Oficial do Estado, a portaria que cria a comissão responsável por conduzir o processo de avaliação das propostas de empresas interessadas na construção de mil unidades habitacionais, dentro do escopo do programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV).

A comissão, formada por seis membros, ficará encarregada de receber as propostas, examinar a documentação correspondente e tomar as decisões pertinentes ao Chamamento Público nº 001/2023, que será lançado em breve.

De acordo com a publicação, as habitações populares serão erguidas com recursos provenientes do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), destinadas a famílias enquadradas na faixa 1 do programa, cuja renda mensal não ultrapasse R$ 2.640,00.

Sishab

A seleção das famílias beneficiadas por essas residências ocorrerá por meio do Sistema Habitacional (Sishab), que já está aberto para inscrições. Esse programa é uma plataforma transparente e segura, implementada pelo governo do Acre, com o intuito de atender às demandas relacionadas aos programas habitacionais de cunho social e regularização fundiária.

As inscrições no Sishab podem ser realizadas através do seguinte link: https://sehurb.ac.gov.br/cadastro-habitacional-do-estado-do-acre-duplicate-14501/