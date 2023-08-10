Governo divulga lista de mais de 400 pessoas contempladas com auxílio de R$ 1 mil

Em coletiva à imprensa realizada na manhã desta quinta-feira (10), no Palácio Rio Branco, o Governo do Estado fez a assinatura de ordem de pagamento do Programa Auxílio do Bem, que será destinado a famílias atingidas pelas enchentes, e divulgou a lista dos beneficiados.
Instituído pelo Decreto nº 11.283, de 18 de julho de 2023, o Auxílio do Bem vai beneficiar mais de 400 pessoas em vulnerabilidade social, da capital e do interior, que moram em áreas atingidas pelas enchentes ocorridas em março deste ano, e que estejam devidamente inscritos no CadÚnico. O benefício é de R$ 1.000,00 por família e será pago em parcela única.
“O Auxílio do Bem vai dar o mínimo de condições financeiras para quem precisa repor bens perdidos na enchente. O objetivo da nossa gestão é dar dignidade e cuidar de quem precisa, principalmente a população mais carente do nosso estado”, disse o governador Gladson Cameli.
Os beneficiários do auxílio podem verificar o recebimento do benefício através das contas dos programas sociais da Caixa Econômica Federal. O recurso já está no banco. O auxílio será pago por meio da conta digital em nome do beneficiário. O pagamento será realizado conforme cronograma, com base nas informações repassadas pelos municípios, podendo ser revisto mediante decreto. A gestão do pagamento será realizada pela Seasd.
Será investido R$ 1 milhão por recursos próprios do Estado.
Segue a lista dos beneficiados:
1 RAIMUNDA BRILHANTE LIMA
2 SARAJANE SILVA RODRIGUES
3 NILZA FERREIRA DA SILVA
4 ELIANA VIEIRA TAVARES DA SILVA
5 DANIEL WILKENS MORENO DE CASTRO
6 ELIANA MARIA DE LIMA FERREIRA
7 ELIANA DA SILVA SALES
8 DEICIA ANDRIELLE PONTES
9 VALDEMIRA TAVARES DE ANDRADE
10 FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS
11 ROSANGELA PEREIRA DA SILVA JAMINAWA
12 MARIZETE PAULINO KAXINAWA
13 PATRICIA PEREIRA DO
14 VANUSA FARIAS DOS SANTOS
15 EDILEUZA BATISTA JAMINAWA
16 ELIANE DE OLIVEIRA DA SILVA
17 JOAO CARLOS LIMA DA CUNHA
18 ADRIANA DE OLIVEIRA SOUZA
19 ADENIRA MEIRELES JAMINAUWA
20 MARIA LAURENDRA BRITO DE LIMA
21 MARIA SUELE NEVES DE BRITO
22 MARCIA DA SILVA ALMEIDA RODRIGUES
23 JOANA QUELEM MELO DOS SANTOS
24 ITAMAR DE OLIVEIRA
25 RAIMUNDA DA SILVA LIMA
26 SANDRA DA SILVA SOLZA
27 RAUANA LAUARA FERREIRA ALVES
28 ALESSANDRA DE SOUZA
29 MARIA CILENE DE SOUZA COELHO
30 ANELIA MESQUITA LOPES
31 JANDSON DA SILVA RIBEIRO
32 IMARA SILVA DE FREITAS DE ARAUJO
33 KEILANE DUARTE BATISTA
34 EMILE MARIA DE SOUZA GONDIM
35 MARIA DEUSA SILVA DE SOUZA
36 MARIA LAZARA MACHADO DE FREITAS
37 ZILMANIR BARRETO DE SOUZA
38 JEZIANE SILVA CAVALCANTE
39 EVERLANIA FRANCA DA SILVA
40 WILLIAN SILVA DO NASCIMENTO
41 MARIA NALZIRENE MACHADO DA SILVA
42 MARIA GENASIA DE SOUZA ROCHA
43 ALCINEIDE FERNADE DE SOUZA
44 JOAO PAULO CONCEICAO GOMES
45 MARIA CLICINEIDE SALES PAULO KAXINAWA
46 ANA PAULA CRUZ DO COUTO
47 JAQUELINE MIQUELY RABELO DE OLIVEIRA
48 SULA BATISTA DA SILVA SALES
49 BENEDITA DE SOUZA BRITO DA SILVA
50 MARIA GECILIA PERES KAXINAWA
51 RAFAEL SAMPAIO FEITOSA KAXINAWA
52 JOSE MANOEL CAVALCANTE MARQUES
53 ELISON FREITAS DE LIMA
54 CREUZA ALENCAR DA SILVA
55 ANDRESSA KAROLAINY
56 ALINE CRISTINA AMNCIO DA SILVA
57 VANESSA PINTO DA SILVA
58 MARIA CANDIDA MATOS DE ANDRADE
59 LUSIA CLEDINA RODRIGUES DA SILVA
60 DAMARES DE SENA AMADOR
61 MARIA ELENILDA DE SOUZA
62 ADRIANA DE MOURA DIAS
63 JAQUELINE DA CONCEICAO DE MELO
64 ELIGELSA DA SILVA SOUZA
65 TAIS DE SOUZA SILVA
66 MARIA PATRICIA DE ALMEIDA RIBEIRO
67 JANAIRA DAVID COSTA
68 SELMA MACHADO DA COSTA
69 JESSICA SOARES DE LIMA
70 TAYLANE MELO DE ARAUJO
71 ANA PAULA DE OLIVEIRA PAULA
72 RODRIGO ARAUJO CORREIA
73 ANGELA DA SILVA JAMINAUWA
74 TAISA SILVA RODRIGUES
75 PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS
76 ADAO ANDRADE RAMOS
77 FLAVIANA DA SILVA ARAUJO
78 KATERINE DOS SANTOS FEITOSA
79 ROSANGELA BARBOSA JAMINAUWA
80 SUZANA DO NASCIMENTO DE SOUZA
81 VANESSA DA SILVA VIEIRA
82 JOSE NILTON OLIVEIRA DA SILVA
83 NAIARA MESQUITA CORREIA
84 HICARO BRUNO BORGER LIMA
85 ANA PAULA DA SILVA NOGUEIRA
86 MICHELE CHAGAS DE SOUZA
87 GABRIELLA PEREIRA DA C GADELHA
88 LUCIANA DA SILVA E SILVA
89 NAYMON ANDRE FEITOSA
90 SAMARA DA SILVA MAIA
91 EDIMARA SILVA DE OLIVEIRA
92 ROSANGELA SALEMA DE SOUZA
93 DANIELE BEATRIZ ALVES PEREIRA
94 MANOELA FREIRE DOS SANTOS
95 ROSENILDA SOUZA CRUZ
96 EKEZIANE BARROS DA COSTA SILVA
97 TAILANE DE OLIVEIRA SALES PINHEIRO
98 DEBORA CRISTINA SILVA DE ALMEIDA
99 FRANCISCA OLIVEIRA DA CUNHA
100 DANIEL DO NASCIMENTO SEGUNDO
101 SEBASTIANA BARBOSA DE SOUZA
102 UDIRLENE FERREIRA DE SOUZA
103 SAMIRA FERREIRA DOS SANTOS
104 JOSICLEIA PISCO DE ARAUJO
105 TAYLLA SILVA DE SOUZA
106 VANESKA LIMA DE OLIVEIRA SOUZA
107 DAIANE BARRETO DA SILVA SOARES
108 GLEICIANE ALMEIDA DO NASCIMENTO
109 FRANCISCA DAS CHAGAS PISCO
110 ISRAELITA SILVA DE SOUZA
111 ABECILDO DA SILVA JAMINAWA
112 MARIA DE LOURDES MARTINS FERREIRA
113 FRANCILENE NASCIMENTO FARIAS
114 LUZIA BARBOSA DE QUEIROZ
115 MARIA DE JESUS ABREU DA PAIXAO
116 LUCIANA BARRETO CONCEICAO
117 ANDREIA FEITOSA DA SILVA
118 RAIMESON FEITOSA DOS SANTOS
119 DENIZA RIBEIRO DOS SANTOS
120 LIVIA LIMA PAES
121 IVANA DOS SANTOS MENEZES
122 MARIA CLEICIMAR FERREIRA MESQUITA
123 CAROLAINE SILVA DE ARAUJO
124 ROSANGELA LIMA MESSIAS
125 VILMA RIBEIRO DA SILVA NETO
126 ANDRESSA CRISTINA SOUZA DA COSTA
127 MOISES DA SILVA LIMA JUNIOR
128 MARCELA RODRIGUES DE FRANCA
129 REGINALDO BENEDITO DA SILVA
130 BRUNA KLETO GOMES DE ALMEIDA
131 ALEXANDRINA MARIA LUIZA DE ALMEIDA
132 RICHELI EVANGELISTA DA SILVA
133 GIZEUDA CARDOZO SOARES
134 LAUANA ARAUJO DOS SANTOS
135 ADRIANA DE SOUZA
136 GERLANIA CRISTINA PONCE DE CARVALHO
137 ANTONIA DO CARMO SALOME
138 GILMARA DO CARMO SALOME
139 NATIELLY DOS SANTOS CMARA
140 DAIANA BARBOSA DE BRITO
141 KARINE NASCIMENO ALBUQUERQUE
142 LILIA ROSA LOPES LIMA
143 DANIELE COSTA DE OLIVEIRA
144 RAIANE SOUZA DA SILVA
145 ANA CARINA PEREIRA DE OLIVEIRA
146 LUANA SOUZA BARBOSA
147 GABRIEL MORAES VENANCIO
148 VALDILENE SILVA DA CRUZ
149 MARIVANIA SANTOS DE SOUZA
150 MARIA APARECIDA SOUZA DA SILVA
151 ANTNIA KATRINE NASCIMENTO DE SOUZA
152 FRANCISCA DAYANE NASCIMENTO DA SILVA
153 ELIZABEL DA SILVA MANCHINERY L JAMINAUWA
154 KAROLAYNE FIRMINO DA SILVA SOUZA
155 BIANCA CAVALCANTE DE ARAUJO
156 ANAIRA OLIVEIRA DA CUNHA
157 MARIA MARGARIDA FREIRE DOS SANTOS
158 AMANDA DE MENEZES MUNIZ
159 MARIA GLEICIVNIA FERREIRA DE MESQUITA
160 MADALENA DE ASSIS DA SILVA NASCIMENTO
161 DEBORA LIMA DA SILVA APURINA
162 JOSINALDO COSTA DOS SANTOS
163 ELIDA SOUZA DA SILVA
164 IARA UENDILA DA ROCHA FEITOSA
165 PAULINA BATISTA MEDEIRO
166 KEROLAYNE FIRMINO DA SILVA SOUZA
167 MAELY DE SOUZA PEREIRA
168 MARILYN LOPES LAURIANO KAXINAWA
169 TAISSA LIMA PEREIRA
170 LUCINETE CARMO DA SILVA
171 MAISA OLIVEIRA DE SOUZA
172 ISRAELINE SILVA SOUZA
173 DIENIFER DE SOUZA MAGALHAES
174 SABRINA PINHEIRO DE MOURA
175 JORGE ALBERTO OJEDA
176 MARIVALDO MORENO DA SILVA
177 TARCILDO LEITE SILVA
178 MARIA JOSE CALEX DE OLIVEIRA
179 MARIA JOSE GALEX DE OLIVEIRA
180 ALBERTO BENIGUINO MARQUES
181 MARIA D F N DA CONCEICAO
182 FRANCIDCO PAULA DE ARAUJO
183 MARIA VIANA DE OLIVEIRA
184 MARIA VIDAL
185 MARIA JULIA PESSOA DA SILVA
186 MARIA SOUZA DE ALBUQUERQUE
187 MARLON MARCOS DE OLIVEIRA PRADO
188 JANDIRA DE OLIVEIRA SILVA
189 MARIA RAIMUNDA DA SILVA
190 ERONILDO LOPES DE OLIVEIRA
191 JOSELINA OLIVEIRA VALENTIM
192 ANTONIA RODRIGUES FERNANDES
193 CLEONICE VELOSO ALVES
194 ALVANIR SARMENTO FERREIRA
195 ADALICIO CAVALCANTE DO CARMO
196 MARIA DAS GRACAS R DO NASCIMENTO
197 LUZIA BENVIDA BEZERRA
198 ANTONIO MOREIRA ARAGAO
199 ROSSEMIR LOPES DA SILVA
200 CELIO GUIMARAES FEITOSA
201 MARIA DAS GRACAS FRANCO DA SILVA
202 REGIA FLORES LOPAS
203 ARMANDO DIAS FILHO
204 ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA
205 FILOMENA PEREIRA DA CUNHA
206 ELISABETE ALVES FRAGA
207 CLECIO AUGUSTO BATISTA
208 ELIZABETH MELO DE ARAUJO
209 REGINALDO LIMA
210 FRANCISCA SANTOS PINTO
211 FRANCISCA DAS CHAGAS NUNES
212 ANTONIO ZILDO DE BRITO
213 ELIANA DA SILVA COSTA BARBOSA
214 PEDRINA OLIVEIRA DO CARMO
215 FRANCISCA ROSINEIDE SILVA FERNANDES
216 ANA PAULA DOS SANTOS SILVA
217 SELMA BARROS DO NASCIMENTO
218 MARIA VALDA DE LIMA FERREIRA
219 JOVENICE VIANA BEZERRA E LIMA
220 SIMONE CORREIA ANTUNES
221 GUSTAVO PASCUAL SALGUERANO BLAZ
222 RICARDO GUILHERME ESPOJA ZAVALETA
223 ALBALENE REGINA DE SOUZA OLIVEIRA
224 MARIA FRANSCISCA CUNHA LIMA
225 KEILA FIRMINO DA SILVA
226 SANDY OLIVEIRA SANTOS
227 CELIO ANDRADE DA SILVA
228 TIAGO SILVA DE SOUZA
229 ROZIANE FREITAS DA SILVA
230 MARIA GEORGIANA CHALUB PEISCE
231 MARIA SOCORRO FERREIRA DE ASSIS
232 RAIMUNDA MOURA DE OLIVEIRA
233 ARLECE THOMAZ LOPES
234 EDMAIA FREIRE DA SILVA
235 NAZARE DA CONCEICAO DE MELO
236 CLARICE LOPES DA ROCHA
237 ROSINEIDE ESTEVAO FREIRE
238 MIKAEL PIMENTA DA COSTA
239 MARIA FRANCISCA EVANGELISTA DA SILVA
240 JESUS LEITE DOS SANTOS
241 MARIA FRANCISCA LOPES PEREIRA
242 CRISTIANE CORREIA DE MENEZES
243 MARIA JULIA DA SILVA
244 JAQUELINE COELHO DOS SANTOS
245 SAMILA RIBEIRO DA SILVA
246 VICENCIA CONCEICAO GOMES
247 FRANCISCA BERNARDO
248 JOSEIME OLIVEIRA PAIVA
249 EULALIA DE OLIVEIRA CAVALCANTE
250 GLORIA BANDO BEZERRA
251 JOSE MARIANO DE QUEIROZ
252 ANGELA MARIA FABRICANTT
253 MARIA ROSALIA GOMES DA SILVA
254 FRANCISCA PEREIRA DE SOUZA
255 JOSE SALES DA SILVA
256 JANETE FELIX
257 MARCIANO RODRIGUES PEREIRA
258 ADEMIR NUNES DA SILVA
259 MARIA ILSA DE AMORIN ALBUQUERQUE
260 LAURA GOMES DA SILVA
261 ROSANGELA VIEIRA LOPES DA SILVA
262 GECILDA FERREIRA DOS SANTOS
263 MARIA DA CRUZ MENDES BEZERRA
264 MARIA DAS GRACAS NOBRE DA ROCHA
265 CLAUDINEIA PIRES DA ROSA
266 MARIA SEBASTIANA EVANGELISTA DA SILVA
267 CLAUDIO OLIVEIRA MACHADO
268 LUZIA DA SILVA ALMEIDA
269 MARIA B CARMOS RIBEIRO BARROS
270 JEANE VASCONCELOS MACDO
271 JOSE MELO BATISTA
272 LEILA DA CONCEICAO SOUZA
273 DIOCLECIO GOES
274 JOZILDA BARBOSA FIRMINO
275 ANTONIO GERALDO FERREIRA DA SILVA
276 MARIA ANTONIA FELIX DE LIMA
277 CRISTINA LAURA JAMINAWA
278 ELIZANGELA FELIX DE ARAUJO
279 MARIA SILVANA SOBRINHO
280 MARIA ERENICE NASCIMENTO DE FRANCA
281 ROCILENE DOMINGOS DE SOUZA
282 MARIA GECIVILDA PERES KAXINAWA
283 CELIA ROSA JAMINAWA
284 JOSIAS DA SILVA RODRIGUES
285 VALDILENE B DA SILVA JAMINAUWA
286 SANDY BARBOSA B JAMINAUWA
287 ERENILSON FIRMINO SUSSARA
288 ANA PRICILA CHAVES DE ASSIS
289 LUCINA NAPOLEAO BATISTA MANCHINERY
290 JECILDA DA SILVA SOUSA
291 KESSIANE PEREIRA DE ARAUJO
292 CLECILDA MENDES ADRIAO
293 JANETE BARBOSA DA SILVA
294 JANETE SAMPAIO AUGUSTO KAXINAWA
295 MARIA FERREIRA ALVES
296 RAIMUNDO NONATO MOREIRA DE MATOS
297 MARIA MERCEDES CARVALHO MOURA
298 LENICE PEREIRA SOARES
299 SOLANGE MARTINS MACHADO
300 FRANCISCO CHAGAS DOS SANTOS
301 ANA KETONY BARBOSA FERREIRA
302 ROSA NASCIMENTO ROQUE
303 LUCILA HUAMAN ACCOSTUPA
304 MARIO ANDRE RODRIGUES DA SILVA
305 EDGAR AUGUSTO TORRES YACOULB
306 EDINALDA JERONIMO JAMINAUWA
307 REBECA YASMIN SILVA MAGALHAES
308 FRANCISCA LORILA GOMEZ DE HERREIRA
309 YULIANNIS CAROLINA LEMUS
310 ANA BEATRIZ PULIDO
311 ROSEMARY CAROLINA RIOS DIAS
312 AMALIA RIBEIRO LOPES
313 MARCIO COSTA SILVA
314 DARYINI ROSMERY ROMERO
315 CLEMILDA SOARES PEREIRA
316 DAXSON NOEL RONDON MARQUEZ
317 WENDY ALEJANDRA APONTE PINERO
318 PAOLA VIRGINIA MENDONCA
319 STEFABY VALENTINA DE ACO
320 VANESSA LOPES LAURIANO KAXINAWA
321 MARIANA DEL CARMEM SILVA GARCIA
322 LUCILENE MORAIS DA SILVA
323 GESIANE DE SOUZA VERISSIMO
324 FRANCISCO EDINALDO FERREIRA
325 ANTONIA ZENELIA PEREIRA DA SILVA
326 MARINEZ FRANCISCA MELENDRE JAMINAUWA
327 CHARLENE ALVES DA SILVA
328 FRANCISCA NOGUEIRA RODRIGUES
329 FATIMA ALVES NOGUEIRA
330 CLEIDE ANDRADE DA SILVA
331 RAIMUNDA LIMA DA SILVA
332 CLEONICE SILVA DE MOURA
333 KELSIANO MESQUITA MAGALHAES
334 FABIANA MONTEIRO DOS SANTOS
335 MARIA DE FATIMA MARTINS CUNHA PEREIRA
336 MARIA DE NAZARE ALMEIDA DA SILVA
337 MARIA ALTINA XAVIER
338 JACI ALVES FEITOSA
339 MARINES MELO DE ANDRADE
340 SIRLEIA BEZERRA LIMA
341 MARIA JOSEANE CABRAL DE SOUZA
342 MARIA GIRLENE FELIZ MARTINS
343 RAIMUNDA NONATA DA SILVA LIMA
344 VANDERLANE MARTINS DA ROCHA
345 SILVANA ROCHA DE SOUZA
346 CLAUDENIRA TORRES RODRIGUES
347 JULIANA COSTA DOS SANTOS
348 MARIA DAGMAR FERREIRA OLIVEIRA
349 ELYANA SILVA DE SOUZA
350 MARIA NAZARE DE SOUZA SILVA
351 RAIMUNDO ELDO OLIVEIRA DA CRUZ
352 DAVI KAXINAWA
353 ALTENOR RODRIGUES DE OLIVEIRA
354 MARIA DA LIBERDADE FELIX DE ARAUJO
355 ANTNIO MARCOS DE OLIVEIRA SANTOS
356 LUCILENE AVELINO DA SILVA
357 JOSE MARCIO DE OLIVEIRA LUCENA
358 ELENIRA DE LIMA CORDEIRO
359 ADRIANA BELARMINO DA SILVA
360 ANTNIO SIDINEI SILVA COSTA
361 LUCINEIA BRANDO BEZERRA
362 ROSIMARI ALVES DE LIMA
363 ALDINEIDE RODRIGUES DA SILVA
364 NAHYARA OLIVEIRA SOUZA
365 RAIMUNDA PEREIRA OLIVEIRA FREITAS
366 ANTNIA SANTOS DE ANDRADE
367 MARIA DAS GRACAS DE ANDRADE
368 ALESSANDRO SANTIAGO DO NASCIMENTO
369 MARIA LOUDES GOMES
370 CAMILA GEOVANA CARVALHO SOUZA
371 CARLA ESTOPA MEIRELES JAMINAWA
372 LEUDIANE SOUSA LIMA
373 LENILCE FARIAS DA SILVA
374 PAULO R FERREIRA
375 MARLUCIA DA SILVA RODRIGUES MANCHINERY
376 ALICE DA SILVA MARINHO
377 FRANCISCO NERILSON ARAUJO DA SILVA
378 EDINALVA ALVES DE SOUZA
379 VALERIA DE CAVALCANTE DE ARAUJO
380 MARIA RITA PEREIRA DO NASCIMENTO
381 VICTOR QUEIROZ DA SILVA
382 WANDSON MANASF DA SILVA
383 ROSANGELA ARAUJO DA SILVA
384 KAIRON VENNCIO DA SILVA FARIAS
385 OSEIAS SOUZA MEIRA ALVES
386 CAMILLA DA SILVA AGUIAR
387 SERGINA MARIA DA SILVA GOMES
388 GLEICIANE DE SOUZA FEITOSA
389 GENILCIA ARAUJO DE SOUZA
390 AMANDA GRACIANO DE SOUZA
391 ROCICLEIA DOMINGOS DE SOUZA
392 MARIA INALVA SOARES DA SILVA
393 VANESSA FIGUEIREDO CAVALCANTE
394 LINDALVA PEREIRA DE SOUZA
395 ALIZETE CRISTOMO RAMOS
396 FRANCISCA ROBERTA GOMES DE PAULA
397 ANA FRANCISCA ARAUJO
398 NEUZA B DA SILVA MANCHINEY
399 ELIANA SABINO DA SILVA
400 RAMILY TEXEIRA DE CASTRO
401 MARIA JAQUELINE DE OLIVEIRA SILVA MARQUES
402 LUANA GONZAGA ALBUQUERQUE
403 MARIA IVANES DA SILVA CRUZ
404 SANDRO MOURA DE ANDRADE
405 MESSIAS BARBOSA RODRIGUES
406 ARLETE DA SILVA PEIXE
407 MARIA ANTONIA BENEDITA DA SILVA
408 REGINA SILVA CARDOSO
409 ANTONIA FERREIRA DA SILVA
410 CELINE MARTINS DOS SANTOS
411 ROSE DA SILVA ASSUNCAO
412 THAIS SILVA DA CUNHA
413 DARLUCE ALEXANDRE DE SALES
414 BRIGITE DA SILVA E SILVA