Governo diz que não irá divulgar data que PM deve retirar moradores de terras ocupadas

Com a ordem de reintegração de posse na mãos, a Polícia Militar do Acre deve iniciar a retirada dos moradores de uma ocupação nos bairros Defesa Civil e Irineu Serra, em Rio Branco.

De acordo com a Secretaria de Estado de Habitação e Urbanização (Sehurb), os terrenos estão sendo ocupados de forma irregular desde 2021, com mais de 360 edificações montadas em uma área de 273,4 mil metros quadrados.

Uma das primeiras medidas adotadas foi a oferta do benefício do aluguel social para todos os moradores da área, porém, poucas famílias aceitaram, é o que aponta a Sehub.

Marcado para acontecer nesta segunda-feira (14), as Forças de Segurança não apareceram para retirar os moradores, que manifestam no local. Ao ContilNet, o Governo do Estado informou que não irá divulgar a data da operação para não atrapalhar o planejamento da ação.