Governo do Acre informa que 60 ocupações foram desmanchadas no Irineu Serra

O Governo do Acre emitiu uma nota na noite desta terça-feira (15) informando as últimas atualizações acerca da reintegração de posse que teve início na manhã desta terça, no bairro Irineu Serra, em Rio Branco (AC). De acordo com informações do governo estadual, cerca de 20% do total de 300 ocupações irregulares já foram desmanchadas, totalizando 60 unidades até o momento.

Em nota, o Governo afirma que a operação não se restringe apenas à retirada das famílias das terras ocupadas irregularmente, mas também busca garantir o acolhimento e a segurança dessas pessoas. “Até o momento, foram realizados 80 cadastramentos para inclusão em aluguel social e 6 atendimentos em saúde. Uma família optou por guardar seus pertences no Parque de Exposições, local que foi estruturado para receber mobílias e também abrigar famílias, caso haja necessidade”, diz a nota.

Segundo o Governo, o benefício do aluguel social é uma opção que está sendo oferecida a todas as famílias que estão sendo retiradas das terras ocupadas irregularmente. “Para essa opção e também para as que optam por ir para casa de parentes, o Estado oferece transporte para o deslocamento de pessoas e pertences”, afirma a nota.

Por fim, o governo informa que, devido às ocorrências policiais, quatro pessoas foram detidas e um policial militar foi ferido. “Para auxiliar os oficiais de justiça no cumprimento do mandado, mais de 150 servidores do Estado, incluindo forças policiais, assistência social e saúde estão empenhados para garantir a segurança e o acolhimento das famílias em questão.A reintegração de posse no bairro Irineu Serra tem o objetivo de desocupar a área pertencente ao Estado, que será utilizada, posteriormente, para construção de moradias populares”, encerra.

Veja a nota na íntegra

O governo do Estado do Acre informa que durante o cumprimento do mandado de reintegração de posse no bairro Irineu Serra, iniciado nesta terça-feira, 15, cerca 20% do total de 300 ocupações irregulares foram desmanchadas, que totalizam 60 unidades.

Até o momento, foram realizados 80 cadastramentos para inclusão em aluguel social e 6 atendimentos em saúde. Uma família optou por guardar seus pertences no Parque de Exposições, local que foi estruturado para receber mobílias e também abrigar famílias, caso haja necessidade.

O benefício do aluguel social é uma opção que está sendo oferecida a todas as famílias que estão sendo retiradas das terras ocupadas irregularmente. Para essa opção e também para as que optam por ir para casa de parentes, o Estado oferece transporte para o deslocamento de pessoas e pertences.

Quanto às ocorrências policiais, 4 pessoas foram detidas e um policial militar foi ferido.

Para auxiliar os oficiais de justiça no cumprimento do mandado, mais de 150 servidores do Estado, incluindo forças policiais, assistência social e saúde estão empenhados para garantir a segurança e o acolhimento das famílias em questão.

A reintegração de posse no bairro Irineu Serra tem o objetivo de desocupar a área pertencente ao Estado, que será utilizada, posteriormente para construção de moradias populares.