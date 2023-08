Governo entrega revitalização da Rádio Difusora em Feijó e anuncia obra em hospital

O governador Gladson Cameli (Progressistas) entregou nesta sexta-feira, (18), a revitalização da Rádio Difusora no município de Feijó, no interior do Acre. Na solenidade, Cameli aproveitou a ocasião para anunciar a obra no Hospital Geral de Feijó.

O secretário de Obras Públicas, Ítalo Lopes, esteve na entrega da revitalização e afirmou que gosta de relembrar a importância das rádios para a população acreana. “As vezes nós vamos fazer alguma ampliação de rede ou outra coisa e vamos para o jornal, mandamos para as mídias e não chegava nas pessoas, mas quando colocava na rádio, as pessoas sabiam que estaríamos lá para fazer o serviço”, explicou.

Ítalo disse ainda que a revitalização da Rádio Difusora foi um processo feito em todo estado. Além disso, o secretário de Obras Públicas também falou sobre a obra no Hospital Geral de Feijó.

“São mais de R$ 5 milhões que serão investidos para mudar a realidade do hospital, com troca de coberturas, novas esquadrias, instalações completamente novas, parte elétrica 100% renovada e as obras estão caminhando, aproveitando o verão”, disse.

Segundo Nayara Lessa, secretaria de Comunicação do Acre, o rádio é um veículo de comunicação extremamente democrático. A revitalização do espaço ganhou um investimento de quase R$ 900 mil e recebeu diversos visitantes nesta sexta-feira (18), data da entrega da revitalização.

“Essa rádio era um local que estava quase que abandonado e hoje a realidade é muito diferente, é uma das rádios mais bonitas e organizadas que a gente tem”, disse.

Durante a solenidade, também foi anunciado a reforma do Hospital Geral do município e a representante da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), Andréia Pelutti, afirmou que haverá ampliação de leitos e de serviços ofertados pela unidade de saúde.

“O secretário Ítalo está organizando o hospital para estar recebendo essa reforma e organizando da melhor forma para que o hospital continue funcionando e nós para adequarmos o hospital para receber essa reforma com um hospital funcionando, para que os pacientes não sejam prejudicados”, disse.