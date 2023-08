Governo Federal escolhe empresa que irá construir e administrar Hospital Universitário da Ufac

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) será a responsável pela construção e administração do futuro Hospital Universitário da Universidade Federal do Acre (Ufac). A informação foi confirmada pelo presidente da estatal, Arthur Chioro, durante visita do senador Sérgio Petecão (PSD/AC) e da reitora Guida Aquino, à sede da empresa.

A construção do hospital só será possível por conta dos recursos do governo federal, anunciados no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Ainda sem data para o início da construção, o presidente da estatal informou que em breve deverá realizar uma visita técnica onde deverá funcionar o HU no Campus Rio Branco.

A reitora da Ufac, Guida Aquino, voltou à agradecer ao governo federal pela obra inédita, que já vinha sido planejada há anos. “Um sonho coletivo que se torna realidade e isso tudo porque o governo Lula foi sensível para entender a importância da obra para o Acre”, afirmou.

Com a construção do novo Hospital, além de auxiliar no aprendizado e formação dos alunos de vários cursos da área de Saúde, deve ampliar a atenção no Sistema Único de Saúde (SUS), através da oferta de leitos e Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) no estado e aumentar o número de servidores efetivos federais.

Sobre a Ebserh

Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Ebserh foi criada em 2011 e, atualmente, administra 41 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência. Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) ao mesmo tempo que apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação.

Com informações do Portal do Governo Federal