Governo federal lança Plano Safra da Agricultura Familiar na Expoacre 2023

Na Feira da Agricultura Familiar durante a Expoacre 2023, sexta-feira (04) o Governo Federal através do Escritório de Desenvolvimento Agrário no Acre – MDA, em parceria com governo do estado do Acre, Banco do Brasil, Banco da Amazônia e Caixa Econômica Federal, lançou o ambicioso Plano Safra da Agricultura Familiar 2023/2024 no Acre.

Com uma destinação de mais de 400 milhões de reais para os agricultores familiares acreanos em créditos rurais através do PRONAF – Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, este é o maior Plano Safra já implementado para esse setor. Os créditos, subsidiados pelo governo federal, representam a principal ferramenta de financiamento da agricultura familiar em todo o Brasil.

Cesário Braga, coordenador do MDA no Acre, destacou a importância da iniciativa do presidente Lula e ressaltou o desafio de unir diversos atores, incluindo o Governo Federal, Governo Estadual, Prefeituras, Organizações do Movimento Social e iniciativa privada, para facilitar o acesso desses créditos aos produtores.

Os superintendentes Daniel Rondon do Banco do Brasil, Tiago Araujo da Caixa e Edson Ferreira do Basa se comprometeram a colocar a estrutura dos bancos a serviço dos agricultores familiares, a fim de potencializar o impacto positivo do Plano Safra.

Além disso, durante o lançamento, representantes da FETACRE, através do presidente do SIMPASA Josa, e OCB/SESCOOP, representados pela diretora Fátima Maciel, ressaltaram a importância dos créditos e também enfatizaram a necessidade de investimentos na infraestrutura dos ramais para garantir o escoamento da produção.

Em âmbito nacional, o Plano Safra da Agricultura Familiar, lançado pelo Presidente Lula, disponibilizará um montante de 77 bilhões de reais, um valor 34% maior em comparação ao anterior, beneficiando produtores em todo o Brasil. Essa iniciativa reforça o compromisso do governo em fortalecer o setor agrícola familiar e promover o desenvolvimento sustentável do país.