Governo inaugura Museu dos Povos Acreanos em Rio Branco; veja as fotos

O governo do Acre inaugurou neste domingo (6) o Museu dos Povos Acreanos, obra que teve início em 2016, durante a gestão do ex-governador Tião Viana (PT). O espaço fica localizado no centro de Rio Branco, no antigo colégio Meta.

Estavam presentes na solenidade diversas autoridades e figuras públicas, como o governador Gladson Cameli, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, o secretário de governo, Alysson Bestene, o presidente da Fundação Elias Mansour (FEM) e a esposa do ex-governador Tião Viana, Marlúcia Cândida, dentre outros.

Os recursos totais investidos foram de R$ 18 milhões, e o museu vai funcionar aberto ao público também nos finais de semana e feriados, de acordo com o presidente da Fundação Elias Mansour (FEM), Minoru Kimpara.

“Isso aqui é mais do que um museu, é um complexo cultural, temos aqui, por exemplo, o percurso do rio, temos lá dentro o Acre, e todos esses espaços vão ficar abertos inclusive nos finais de semana, pois o museu precisa ficar aberto”, destacou.

Além disso, também vai funcionar no espaço Academia Acreana de Letras. Gladson Cameli relembrou a participação de Tião Viana no projeto do museu e falou sobre a importância do espaço.

“Hoje estamos tendo a honra de inaugurar esse espaço que mostra a origem dos povos acreanos. Que o amanhã nos permita valorizar cada vez mais o nosso povo”, disse o governador.

O museu conta com diversas obras de artes, desde obras do artista Hélio Melo a obras de artistas indígenas. O prefeito Tião Bocalom fez questão de enfatizar a importância do espaço. “Aqui vamos mostrar a cultura do nosso povo indígena que é quem originou o nosso estado. Não tenho dúvida nenhuma que também vamos mostrar tudo o que o Acre tem de bom. Os nossos guerreiros seringueiros, que foram ao longo do tempo abrindo e desbravaram o nosso Acre para a gente chegar onde estamos hoje”, enfatizou.