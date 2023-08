Governo lança Expoacre Juruá neste sábado com três atrações nacionais na programação

Será lançada, oficialmente, neste sábado (12), a Expoacre Juruá 2023, em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, no Estacionamento da Arena do Juruá, onde também deve ocorrer o evento.

A feira de agronegócios será realizada entre os dias 30 de agosto e 3 de setembro.

Além de apresentações de cantores locais e uma vasta exposição de negócios empresas e instituições, a edição deste ano conta com três atrações nacionais.

A abertura, no dia 30, acontece com o show da banda Barões da Pisadinha. Em seguida, dia 1º de setembro, será realizado a apresentação do cantor Aldair Play Boy. Já o cantor Léo Magalhães se apresenta no encerramento da feira.

Será realizado, ainda, o Casamento Coletivo, no dia 1° de setembro, na área de shows. Pelo menos 500 casais participarão da cerimônia.

Outro evento da Expoacre Juruá serão as lutas de MMA. O acreano Thomas Brayan, 24 anos, que venceu a luta de MMA Predador FC em Cancún, no México, no último mês, será um dos lutadores do evento.

A programação completa também será exibida no sábado, com a presença de diversas autoridades e os organizadores do evento.