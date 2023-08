Governo Lula anuncia mais de R$ 400 milhões ao Acre para fortalecer a agricultura familiar

Durante a Expoacre 2023, nesta sexta-feira (4), a coordenação do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), no Acre, anunciou o lançamento do Plano Safra Estadual da Agricultura Familiar.

O Plano anunciado pelo presidente Lula, pretende destinar mais de R$ 77 bilhões para apoiar agricultores de baixa renda, mulheres, indígenas, quilombolas e jovens do campo. Para o Acre, o MDA estima um valor superior a R$ 400 milhões, maior valor já destinado na história do país.

O coordenador do MDA no Acre, Cesário Braga, aproveitou para agradecer a parceria com o governo do Estado. “Tivemos reuniões com o secretário Tchê, Edivan. A deputada Michelle Melo, que sempre esteve à disposição com o deputado Pedro Longo também, e ao governador Gladson Cameli”, disse.

A superintendente da Conab no Acre, Alessandra Ferraz, anunciou ainda que o governo do Acre terá R$ 14,4 milhões para comprar produtos de 41 projetos de produtores rurais. Ela aproveitou para falar ainda sobre um projeto inédito, que deverá comprar produtos de 2 aldeias indígenas de Feijó.

“Pela primeira vez o PAA vai comprar produtos de povos indígenas. Esse produtos vão ser comprados pelo estado e destinados às escolas indígenas. Ou seja, eles vão produzir alimentos para a comunidade, para os seus filhos”.