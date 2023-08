Governo reinaugura Museu da Borracha e abre para visitação nesta quinta

Após meses fechado, o governo entrega a revitalização do Museu da Borracha, nesta quinta-feira (17). Localizado na Avenida Ceará, bem no Centro de Rio Branco, o museu foi inaugurado em 1978 e já funcionou em três espaços diferentes da capital.

Com a reabertura, o Museu será aberto para visitações e funcionará de quarta a domingo, das 09h às 18h.

A história do Museu

Fundado no final da década de setenta, o Museu da Borracha Governador Geraldo Mesquita, localizado na avenida Ceará, 1144, no centro da capital acreana, reúne no seu vasto acervo uma narrativa detalhada da história do povo acreano, com ênfase na Revolução Acreana, destacando os ciclos da borracha no Acre.

É composto de um acervo de 1.825 títulos entre livros e revistas que abordam diversos temas da história do Acre, da Amazônia e revistas que abordam diversos temas da história do Acre, da Amazônia e do Brasil. A equipe do Museu da Borracha, que atende em sua biblioteca, tem orientado consultas diárias solicitadas por grupos de alunos, professores, pesquisadores e interessados.

A coleção é composta por mais de 31.756 jornais de todo o Estado do Acre que são disponibilizados para pesquisas.Instalado inicialmente numa das dependências do prédio onde funcionava a Assessoria de Comunicação, subordinado ao Departamento de Assuntos Culturais (DAC), da Secretaria de Educação e Cultura do Acre.

Com informações da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM)