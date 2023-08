Um helicóptero que saiu da aldeia indígena Maritepu, no Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque, nessa quarta-feira (16/8), está desaparecido. Segundo a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), havia três pessoas a bordo da aeronave.

Entre os tripulantes do helicóptero, estava o engenheiro da Funai José Francisco Vieira, o tenente-coronel Josilei Gonçalves de Freitas e o mecânico Gabriel. Os três viajaram para uma inspeção na pista de pouso do Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque.