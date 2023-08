Homem acerta facada na filha de 2 anos durante briga com a esposa

Uma menina de 2 anos foi ferida na perna com uma faca, durante uma discussão dos pais, um homem de 46 anos e uma mulher de 31. O pai tentou acertar a mãe dela, mas sob efeito de drogas acabou ferindo a filha. O caso ocorreu na noite dessa segunda-feira (21), em Cáceres (a 222km de Cuiabá). O homem fugiu antes que a Polícia chegasse ao local.

Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a menina foi encontrada aos cuidados de uma senhora de 59 anos, que explicou que o casal é usuário de entorpecente e que as brigas são constantes. De acordo com o relato dela, toda vez que eles se desentendem, a menina fica desamparada.

Na noite do ocorrido, ambos tinham saído de casa, supostamente para usarem drogas. Quando retornaram, visualmente alterados, iniciaram uma discussão, e em determinado momento o homem partiu para cima da companheira com uma faca, mas acabou acertando a perna da filha, que estava no colo da mãe. Um outro homem, que estava no lugar, foi ferido do braço.

Diante da confusão, a senhora, que é proprietária da casa onde os envolvidos moram, acionou a PM, o que fez com que o homem fugisse do local.

Os policiais fizeram rondas pela região, mas o suspeito não foi localizado. Logo após, o Conselho Tutelar esteve presente para atendimento às vítimas.