Homem cai de caminhão, na ocupação Terra Prometida, e pode perder os movimentos

Um acidente na ocupação Terra Prometida, no Irineu Serra, deixou um homem identificado como João Lucas, ferido, na tarde desta sexta-feira (18). Ele teria caído de um caminhão e quase foi atropelado pelo veículo.

Segundo informações, João Lucas estava em cima do caminhão, que transportava madeira, quando o veículo bateu em um buraco e ele foi arremessado para fora. Com o impacto da queda, ele não conseguiu se mexer.

A vítima foi socorrida por moradores, policiais e bombeiros que estavam no local. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e João Lucas foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

A suspeita é de que ele tenha fraturado o pescoço e a coluna, segundo familiares. Um exame será feito no PS para tentar identificar se, de fato, houve lesão.

Desde a última segunda-feira (14) as forças de segurança estão no local, junto a órgãos do Estado, dando andamento à reintegração de posse. Nesta sexta-feira, os trabalhos chegaram à fase de conclusão.