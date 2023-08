Homem é ferido a tiros no segundo distrito de Rio Branco

Raweiny da Silva Araújo, 36 anos, teve a casa invadida, foi vítima de espancamento e ferido com um tiro na noite desta terça-feira (30), na rua Xapurí, no bairro Comara, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Raweiny estava dentro da residência quando criminosos invadiram o local e começaram as agressões. O homem teve os dois braços quebrados, um corte profundo na cabeça e foi ferido com um tiro na perna direita. Após a ação, os bandidos fugiram do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado para prestar os primeiros atendimentos a vítima. Depois do atendimento, Raweiny foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

Policiais militares do 2º Batalhão também estiveram no local, colheram as características dos autores do crime e fizeram ronda na região, mas os acusados não foram presos até o fechamento dessa matéria.

Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheram as primeiras informações e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).