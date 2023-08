Homem é flagrado roubando poste de iluminação em praça no interior do estado

Um homem foi flagrado por populares ao roubar um poste de iluminação da praça Marechal Thaumaturgo de Azevedo, em Cruzeiro do Sul (AC). O caso aconteceu na noite da última quinta-feira (17).

Uma pessoa viu a ação e registrou as imagens do homem, que caminhou com o poste nos ombros pela Avenida Mâncio Lima, uma da mais movimentadas do município, passando pela Rua Pedro Teles.

Segundo a testemunha da ação, após o primeiro homem, uma outra pessoas também surgiu passando pela avenida com um poste, além das bases que seguravam as luminárias.

No ano passado foi realizada em Cruzeiro do Sul a Operação Dínamo, desencadeada em março pelas forças de segurança. A ação policial apreendeu 100 quilos de cobre no município e seis locais que comercializam o produto foram interditados.

De acordo com a Polícia, o cobre roubado na cidade sai pela BR-364, até Rio Branco e de lá, para outros Estados. Em Cruzeiro do Sul, em 5 anos, foram feitos 118 registros de furto de fios.