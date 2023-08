Homem mata irmão com facada no peito durante briga por droga

PUBLICIDADE

Uma discussão que se tornou uma briga, terminou em tragédia em Cotia, na Grande São Paulo. Um homem de 33 anos matou o irmão de 39 anos, com uma facada no peito em meio a briga devido a uma porção de droga.

O caso aconteceu na noite de quarta-feira (16), no bairro Jardim Nova Vida, na rua dos poemas. A Secretaria de Segurança Pública do Estado – SSP, informou ao Jornal Correio do Interior, que a Polícia Militar foi acionada por volta das 20h, para atender uma ocorrência de briga entre familiares.

Ao chegar no local da ocorrência, os Policiais encontraram a vítima caída em um dos cômodos da casa, já sendo atendida por uma equipe do SAMU. Os agentes de socorro do SAMU tentaram salvar a vida do homem, porém, ele não resistiu ao ferimento no peito e morreu no local.

Já o homem de 33 anos, que golpeou o irmão, fugiu instantes depois da situação. Os Policiais registaram em boletim de ocorrência, que a casa estava toda revirada, com vidros quebrados e sinais de que ambos tiveram uma luta corporal.

Brevemente, outro detalhe do corrido é que a faca estava ao lado do corpo da vítima e com parte do cabo quebrada.

Horas após saber da morte do irmão, o homem de 33 anos foi até a delegacia de Cotia e se apresentou as autoridades policiais. Na delegacia, ele disse que matou o irmão devido uma discussão por uma porção de droga.