Homem mordido por gato contrai bactéria desconhecida pela ciência

Um homem mordido por um gato de rua no Reino Unido contraiu uma infecção causada por uma bactéria que, até então, era desconhecida pela ciência. Ele teve uma reação imune intensa, semelhante a uma alergia, ficando com os braços, as mãos e os dedos inchados.

O homem de 48 anos foi ao hospital cerca de oito horas depois de ter sido atacado por um gato de rua. Ele não informou como ocorreu o ataque, mas apresentava uma série de mordidas nos dedos de ambas as mãos, no antebraço direito e nas costas da mão esquerda.

Os ferimentos do paciente foram limpos, mas a reação alérgica persistiu nas horas seguintes, o que chamou atenção dos médicos. O paciente teve de tomar três antibióticos orais combinados para combater a bactéria e os médicos coletaram amostras de sangue e de tecido para entender por que a reação exagerada do corpo.