Homem que matou irmão a facadas e pauladas é condenado a 4 anos

Francisco de Lima Rufino da Silva, acusado de matar o próprio irmão, Edvaldo de Lima Rufino, foi condenado a quatro de prisão pelo Conselho de Sentença da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Rio Branco. Francisco deve responder em liberdade.

O crime aconteceu em 16 de abril do ano passado, na Rua Verona, bairro Novo Horizonte, em Rio Branco. Segundo a denúncia do Ministério Público do Acre (MPAC) no dia do crime, Francisco teria se desentendido com o irmão mais cedo e chegou a ser ferido.

O julgamento foi na manhã desta segunda-feira (28) e ouviu testemunhas de defesa e acusação. O acusado é réu confesso e o conselho entendeu que o crime foi cometido “sob o domínio de violenta emoção logo em seguida a injusta provocação da vítima”, o que ocasionou uma redução na pena do acusado, que ficou em 4 anos de reclusão. Porém, foi em regime inicial aberto.

Na época do crime, o acusado chegou a mandar um áudio para uma tia informando que mataria o irmão. Foi quando encontrou Edvaldo à noite e desferiu pauladas e facadas nele.