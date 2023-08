Homem que sofria com epilepsia morre afogado em igarapé

Um homem de 42 anos morreu afogado em um igarapé na comunidade da Foz do Paraná dos Mouras, município de Rodrigues Alves. O caso aconteceu na segunda-feira (7).

Identificado como Antônio Henrique, sofria de epilepsia e foi encontrado pelo próprio pai, de 83 anos, que estranhou a demora no retorno do filho e foi procurá-lo no igarapé.

Segundo informações da Polícia Militar, ao chegar no local, ele já encontrou Antônio submerso na água, logo após iniciar a busca.

A suspeita é que ele tenha sofrido um ataque epiléptico, caído nas águas do igarapé e se afogado.